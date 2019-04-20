Donald Trump'ın GoT Tweet'leri Tepki Çekti
Game of Thrones'un yayıncısı HBO, Trump'ın gönderdiği son tweet'lerden pek memnun görünmüyor!
- Levent Öztürk
Mueller raporunun kamuya açılması ile beraber ABD Başkanı Donald Trump, hızlı bir şekilde galibiyet söylemlerine başlayarak son iki yıldır başkanlığına damga vuran hileler ve adalet engeli iddialarının sonunu duyurmaya başladı. Bunu da alışıldık bir şekilde agresif bir tavır ve kendisinden "nefret edenler ve radikal sol Demokratları" hedef alan bir tweet aracılığı ile yaptı. Ancak HBO, popüler dizisi Game of Thrones'un tanındık yazı tipine benzer bir yazı tipi ile "game over" (oyun bitti) yazısını kullanarak görseller paylaşmasından pek memnun gözükmüyor.
HBO, Engadget'a yaptığı açıklamada "her ne kadar son sezonun başlaması ile beraber Game of Thrones için olan heyecanı anlasak da, yine de fikri mülkiyetlerimizin politik amaçlar için kullanılmamasını tercih ederiz" dedi. Ayrıca bu, HBO'nun Trump tweet'lerinde başarılı dizinin görsellerine benzeyen tarzın kullanılmasına ilk itiraz edişi değil. Kasım ayında da Trump, İran'a karşı yaptırımları desteklemek için "sanctions are coming" (yaptırımlar geliyor) yazarak Game of Thrones'un tanıdık "winter is coming" (kış geliyor) cümlesine atıfta bulunan bir tweet göndermişti.
Ancak HBO, Trump'ın tweet'inin platformdan kaldırılması için pek bir yasal desteğe sahip olmayabilir, sonuç olarak yazı tipleri genellikle telif hakkı alınabilen ürünler olmuyor. Ancak Warner Bros. bu ay Dark Knight Rises fon müziğini kullanan bir 2020 kampanyası videosu için telif hakkı ihlali başvurusunda bulunmuştu ve Twitter hızlı bir şekilde videoyu kaldırmıştı...
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