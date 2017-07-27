Donald Trump'tan Yeni Bir Apple Açıklaması Daha!
ABD başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook'un kendisine verdiği büyük sözü ilk kez, tüm çıplaklığıyla ortaya koydu!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Wall Street Journal'a söylediğine göre Apple CEO'su Tim Cook, kendisine teknoloji devinin ABD'de "üç büyük tesis" kuracağına dair söz vermiş durumda. Başkan bu tesislerin potansiyel konumlarından bahsetmiyor. Apple ise konu hakkında WSJ'ye yorum yapmayı reddediyor.
Trump'ın ABD üretimini geliştirme sözü şu ana kadar pek başarılı olmuş değil ve Başkan, bu sözü yerine getirmek için büyük bir çaba harcıyor. Trump, göreve başlamasının kısa bir süre öncesinde Liberty University dinleyicileri önünde Apple'ın Amerika'da bilgisayar üretmesini sağlayacağını söylemişti.
Apple, Mayıs ayında verdiği söz ile ABD'deki üretim işlerini desteklemek için bir milyar dolar ayıracağını duyurmuştu ancak kendi üretiminin herhangi bir kısmını ABD'ye taşıma sözü vermemişti. Eğer Cook Trump'a bunun aksinde bir söz verdiyse, bunu ilk defa Trump'ın ağzından duymuş oluyoruz. Ancak işin aslını ancak Apple'dan resmi bir açıklama gelirse öğrenebileceğiz...
Levent Öztürk
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