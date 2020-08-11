Doom Eternal Hızlı Oyun Bitirme Rekoru Kaspersky Oyun Modu Açıkken Kırıldı

Hızlı oyun bitirme uzmanı Xiae, Break The Record: LIVE etkinliğinde Doom Eternal dünya rekorunu kırdı. Oyunu 1 saat 8 dakika 52 saniyede bitiren Xiae, önceki rekoru 48 saniye geliştirdi. Xiae yarışmaya Oyun Modu açık olan Kaspersky Internet Security yüklü bir bir bilgisayarla katıldı. Bilgisayarın kaynaklarını fazla tüketmeyen bu çözüm, oynanışı yavaşlatabilecek bildirimleri de kısıtlıyor.

Doom Eternal Hızlı Oyun Bitirme Rekoru Kırıldı

ESA ve Kaspersky'nin yaratıcı ajansı Beta Alliance tarafından organize edilen yarışmayı 196.000 tekil ziyaretçi izledi. Yarışmada dünyanın en iyi yedi DOOM Eternal hızlı oyun bitirme uzmanı 8.000 ABD doları ödül havuzu için karşı karşıya geldi.

Adlarından da anlaşılabileceği gibi hızlı oyun bitirme uzmanlarının oyun sırasında çabuk olmaları ve her şeyi optimize etmeleri gerekiyor. Aynı durum kullandıkları sistem ve yazılımlar için de geçerli. Bu yüzden ne DOOM Eternal gibi güçlü donanım gerektiren oyunun ne de kurulu güvenlik çözümünün yavaşlığa yol açmaması gerekiyor.

Bu nedenle Kaspersky Oyun Modunu geliştirdi. Oyunlar ve oyuncular için özel olarak tasarlanan bu mod etkinleştirildiğinde taramaları ve güncellemeleri erteliyor, hiçbir bildirim göstermiyor ve böylece oyuncuyu rahatsız etmiyor ve CPU kaynaklarını fazla kullanmıyor.

Oyun Modu açık halde yarışmaya katılan ve kazanan Xiae şunları söyledi: "Kaspersky Oyun Modu açıkken oynadım ve dünya rekorunu kırdım, bu harikaydı. Çok etkileyici bir etkinlik oldu. Bir antivirüs çözümünün beni rahatsız etmemesi mükemmel bir şey. Benim tek istediğim şey çözümün çalıştığını bile fark etmemek. Kaspersky Internet Security de bu konuda harika bir iş çıkardı."

Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, "Bilgisayarın kaynaklarını çok fazla kullanan Doom Eternal gibi bir oyunda bu uzman isimlerin ulaşmak istediği hız için hiçbir takılmaya veya yavaşlamaya yer yok. Bu da ürünümüzün başarısını güçlü bir şekilde gözler önüne seriyor. Xiae'nin yarışmaya Oyun Modu açıkken katılmaya karar vermesinden gurur duyuyoruz. Onun bize gösterdiği güveni boşa çıkarmadığımız için çok mutluyuz." dedi.

Oyun Modu özelliği Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security ve Kaspersky Security Cloud'un dahil olduğu tüketici ürünleri serisinde yer alıyor. Bu ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ticari marka uyarısı: DOOM ve ilgili logoları, ABD ve/veya diğer ülkelerde id Software LLC'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

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