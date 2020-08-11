Doom Eternal Hızlı Oyun Bitirme Rekoru Kaspersky Oyun Modu Açıkken Kırıldı

Hızlı oyun bitirme uzmanı Xiae, Break The Record: LIVE etkinliğinde Doom Eternal dünya rekorunu kırdı. Oyunu 1 saat 8 dakika 52 saniyede bitiren Xiae, önceki rekoru 48 saniye geliştirdi. Xiae yarışmaya Oyun Modu açık olan Kaspersky Internet Security yüklü bir bir bilgisayarla katıldı. Bilgisayarın kaynaklarını fazla tüketmeyen bu çözüm, oynanışı yavaşlatabilecek bildirimleri de kısıtlıyor.