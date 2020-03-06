Door Kickers Action Squad İnceleme

Neredeyse bütün büyük oyun yapımcıları bazı aylarda birbirlerine üstünlük sağlamak istercesine oyunlarını üst üste piyasaya sürerken bazı aylarda da tamamen ortadan kayboluorlar. İçinde bulunduğumuz ay dahil geçtiğimiz bir kaç ayda da durum ne yazık ki böyleydi. İncelemek için AAA olarak nitelendirdiğimiz oyun bulmakta gerçekten zorlandık. Bir de bu segmentte çıkan çok beklenen oyunların bir çoğunda büyük sorunlar ortaya çıkması resmen biz oyunseverleri hayatından bezdirdi dersek sanırım yanlış olmaz.
Aslında bu tür durumlar Indie oyunlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Çoğu gözardı edilen ve aslında bir nevi hakkı yenilen bir çok cevheri keşfetmek için bize bir fırsat veriyor. Door Kickers: Action Squad bu ay incelediğim 3. indie oyun oldu. Aslında yeni bir oyun değil. Ancak konsollar ile henüz yeni buluşmuş durumda. Elbette ben de hemen Xbox One X'de oyuna bir şans verdim.
2D olmasına aldanmayın. Sıradan bir platform oyunu değil!
Door Kickers: Action Squad'ın beni oldukça şaşırttığını söyleyerek başlayabilirim. 2014 yılında ilk Door Kickers oyununu yapmış olan KillHouse Games tarafından geliştirilen yeni oyunda firma, bu sefer PixelShard ile birlikte çalışmış. İlk oyunun fanatikleri için hemen belirteyim; oyun artık gerçek zamanlı bir strateji oyunu değil. Her ne kadar çoğu zaman oldukça stratejik davranmanız gerekse de aslında istersek solo, istersek de co-op olarak hem aynı koltukta hem de online ortamda oynayabileceğimiz bir aksiyon platform oyunu halini almış.
Oyun her ne kadar absürt görünse de aslında orijinal Door Kickers'ın platform olarak hayat bulmuş hali diyebiliriz. Ancak adının hakkını da veriyor, oynanış eskisine göre daha hızlı. Yine de oyunda kapıları kırıp içeriye dalarak bir yere kadar ilerleyebiliyoruz, yani yine taktiksel düşünmemiz gerekiyor.
Tüm görevler bitse de Zombi İstilası modu ile her şey yeniden başlıyor!
Xbox One'daki Door Kickers: Action Squad, farklı oyun modlarıyla birlikte geliyor. Standart polis görevlerine odaklanmak isteyenler için Klasik Mod elbette baş köşede yerini alıyor. Burada yedi birbirinden farklı bölüm bulunuyor ve görevlerinizi ne kadar iyi yaptığınıza bağlı olarak hepsi sıra ile açılıyor. Her bölüm içinde de 12 alt bölüm yer alıyor. Bu bölümlerin bazıları gerçekten artık yeter diyecek kadar uzun:)
Klasik Modu bitirseniz bile bir zombi tehdidiyle sizi tekrar aynı görevlere iten Zombi İstilası Modu oyundaki eğlencenin devam etmesini sağlıyor. Klasik Mod'daki bu küçük değişiklik ile bir yandan kötü adamlarla savaşıp, rehineleri kurtarmaya çalışırken ek olarak kapıların arkasından fırlayan zombiler de yeteneklerinizin sınırını oldukça zorluyor. Tamamen tesadüfi görevler ve düşmanlarla oluşturulmuş katları tek tek geçmeye çalıştığınız Sonsuz Kule modunu da eklersek çok uzun süreler bu oyundan büyük bir keyif almak mümkün.
Online oyunda eğlencenin dozu inanılmaz derecede artıyor
Oyunda toplamda beş farklı karakter bulunuyor, her bir karakterin de kendine özgü yetenekleri ve ekipmanları var. Her başarılı görevden sonra topladığımız yıldızlar ile bu ekipmanların kilitlerini açıyor, kazandığımız puanları da yeteneklere dilediğimizce dağıtabiliyoruz.
Görev esnasında kurtardığımız her bir rehine ve suçlulara dağıttığımız her bir adalet için gauge barımız da doluyor. Bu bar belirli seviyelere eriştiğimizde kullanabileceğimiz keskin nişancı atışı gibi seçenekleri bulunduruyor. Bölüm tasarımları oldukça güzel düşünülmüş ve hazırlanmış, hem tek kişi oynarken hem de bir arkadaşınız ile birlikte oynarken bir çok farklı taktik kullanabileceğiniz şekilde hazırlamışlar.
Tek başınıza oynarken ilerledikçe çok fazla zorlanabilirsiniz. Bu yüzden bir arkadaşınızı da kandırıp oyunu ona da aldırmak iyi bir fikir olabilir. Türü sevenlerin bu oyunu kesinlikle alması gerekiyor. Üstelik fiyatı da ucuz.
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XONE / PS4 / PC /Switch
Pixelshard / Killhouse
https://inthekillhouse.com/actionsquad/
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