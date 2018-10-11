Dört Kameralı Galaxy A9 Tanıtıldı!
Arka kamera sayısıyla amiral gemilerini sollayan orta seviye Samsung Galaxy A9, artık gerçek. İşte bütün özellikleri...
Samsung, bugün yeni akıllı telefonu Galaxy A9'u ve Galaxy A7'yi tanıttı. Dünya ile aynı anda Bağdat Caddesi'ndeki Samsung Deneyim Mağazası'nda tanıtımı gerçekleştiren Samsung, Galaxy A9 ile dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonuna da imza atarken, Galaxy A7 modeliyle de orta sınıf akıllı telefonlara 3 kameralı bir örnek sunuyor.
Tanıtımda CHIP Online olarak elbette bizler de vardık ve hem Galaxy A7 (2018) hem Galaxy A9 (2018) modellerine yakından bakma, ön inceleme gerçekleştirme şansı bulduk.
Peki, Galaxy A9 ve Galaxy A7 neler sunuyor? Ve elbette telefonlar Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Tüm özelliklerini ve ön inceleme videolarını yazının devamında görebilirsiniz.
Dört arka kamera Galaxy A9'u diğer orta seviye telefonlardan ayırmakla kalmıyor, kamera sayısıyla piyasadaki amiral gemilerinin bile bir adım önüne çıkarıyor. Kameralara tek tek bakarsak, 24MP'lik ana kameraya 5MP'lik bir derinlik algılayıcının eşlik ettiğini görüyoruz. Arka yüzde bunlara ilave olarak 8MP'lik 120 derece görüş açılı ultra-geniş kamera ve 2X optik zum özellikli 10MP telefoto kamera daha bulunuyor.
Kameraların sağında, ortada bir parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Parmak izine alternatif olarak yüz tanımayla açabildiğiniz telefonun bir adet ön kamerası da var.
Snapdragon 660 işlemci ve 6GB RAM ile gelen Galaxy A9, 128GB dahili depolama alanı ve microSD ile 512GB kadar daha genişleme olanağı sunuyor. SD kart slotunun yanında nano-SIM için iki ayrı slot bulunuyor. Kulaklık girişinin telefonda kendine yer bulduğunu da belirtelim.
Tüm bu donanımlar için 3.800mAh'lik güçlü bir pil taşıyan yeni Galaxy A9, alt kısmındaki USB-C portu üzerinden şarj oluyor. Telefon piyasaya pembe, siyah ve mavi renk seçenekleriyle Aralık ayında Türkiye'de satışa çıkacak. Galaxy A9'un Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
Galaxy A7 de Kasım'da Türkiye'de
Samsung'un Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen Türkiye lansmanı sırasında daha önce küresel duyurusu yapılan Galaxy A7 hakkında da bilgiler verildi. Üç adet güçlü arka kameraya, şık tasarıma ve günlük kullanım için gerekli olan özelliklere sahip yenilikçi Galaxy A7'nin kasım ayı başında satışa sunulacağı duyuruldu.
Galaxy A7'nin üç adet güçlü kamerası şu özellikleri sunuyor:
- Galaxy A7'nin 8MP 120° Ultra Geniş Açılı Lensi ile hiçbir anı kaçırmayın. Galaxy A7, ultra geniş açıya sahip fotoğraflarla dünyayı olduğu gibi yakalıyor.
- 24MP Ana Lensine ek olarak 5MP Odak Lensi sayesinde, Galaxy A7'nin Canlı Odak özelliği etkileyici fotoğraflar yakalamanız için bokeh efektini ayarlamanıza izin vererek alan derinliğini kontrol etmenizi sağlıyor.
- Galaxy A7'nin 24MP Lensi, loş ışık altındaki ortamlarda dört pikseli tek bir pikselde birleştirerek fotoğraflarınıza daha fazla ışığın girmesine izin veriyor. Bu sayede hem aydınlık, hem de loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilebiliyor. Samsung'un akıllı Görsel Zekası'nı kullanan Galaxy A7 kamerası, çekeceğiniz nesneleri kategorilere ayırıp görüntü kalitesini anında artırmak için renk, kontrast ve parlaklık ayarı yapıyor.
|
Galaxy A9'un teknik özellikleri
|
Ekran
|
6.3" Full HD+ Super AMOLED, 1080x2220
*Ekran ölçümü yuvarlak köşeler hesaba katılmaksızın, tam köşegen ölçümü alınarak yapılmıştır.
|
Kamera
|
Arka: dört kamera
- Ana Kamera: 24MP AF, F1.7
- Telefoto: 2X optik zum, 10MP AF, F2.4
- Ultra Geniş: 120°, 8MP, F2.4
- Derinlik: 5MP, F2.2
Ön: 24MP, F2.0
|
Kasa
|
162.5 x 77 x 7.8 mm, 183g
|
AP
|
Sekiz Çekirdek (2 adet 2.2GHz + 6 adet 1.8GHz)
|
Hafıza
|
6GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (512GB'a kadar)
|
Pil
|
3,800mAh*
* Üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilen tipik değer. Tipik değer IEC 61960 standardına göre test edilen batarya numuneleri arasındaki kapasite sapması dikkate alınarak hesaplanmış ortalama değerdir. Anma (asgari) kapasitesi 3,720 mAh'dir. Gerçek batarya ömrü ağ ortamına, kullanım kalıbına ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.
|
OS
|
Android 8.0 (Oreo)
|
Ağ
|
3CA, LTE Cat.9
|
Bağlantı
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MIMO,Bluetooth® v 5.0 (LE, 2Mbps'e kadar), ANT+, USB Tip-C, NFC, Konum (GPS,Galileo*, Glonass, BeiDou*)
* Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
|
Sensor
|
İvmeölçer, Parmak izi Sensörü, Yükseklik Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
|
Ses
|
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
|
Video
|
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
|
Galaxy A7'nin özellikleri
|
Ekran
|
6.0" FHD+ (1080x2220) Super AMOLED
|
*Ekran, yuvarlatılmış kenarları dikkate almadan tam bir dikdörtgen olarak çaprazlama ölçülmüştür
|
Arka Kamera
|
Arka: Üçlü kamera
- 24MP AF (F1.7)
- Ultra Geniş: 8MP (F2.4), 120°
- Derinlik: 5MP(F2.2)
|
Ön Kamera:
|- 24MP FF (F2.0)
|
Gövde
|
159,8 x 76,8 x 7,5 mm, 168 g
|
AP
|
Sekiz Çekirdekli 2,2 GHz
* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir
|
Bellek
|
4GM RAM, 64 Dahili Depolama+MicroSD Yuvası (512 GB'a kadar)
* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir
|
Pil
|
3,300 mAh
|
İşletim Sistemi
|
Android 8.0
|
Ağ
|
LTE Cat.6, 2CA
|
Bağlantı Seçenekleri
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE, 2 Mbps'e kadar), ANT+, USB Type-B, Konum (GPS, Glonass, BeiDou*)
**BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
|
Sensör
|
İvmeölçer, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
|
Ses
|
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
|
Video
|
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Zeynel A. Öztürk
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