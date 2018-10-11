Dört Kameralı Galaxy A9 Tanıtıldı!

Arka kamera sayısıyla amiral gemilerini sollayan orta seviye Samsung Galaxy A9, artık gerçek. İşte bütün özellikleri...

Dört Kameralı Galaxy A9 Tanıtıldı!

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