Dört Kameralı Galaxy A9'dan Örnek Kareler
Galaxy A9'un dört arka kamerasının nasıl bir performans sergilediğini merak ediyorsanız, bu kareler bakmanız yeterli.
Galaxy A9, arka tarafında dört kameraya yer vererek bir ilke imza attı. Bu kameraların her biri, farklı alanlara yoğunlaşıyor ve farklı koşullarda yüksek kalitede kareler yakalamanıza izin veriyor.
Yeni telefonun arka kameraları 24 megapiksellik normal bir lensten, 5 megapiksellik portre moduna yönelik bir lensten, yakınlaştırma yapabilen bir telefoto lensten ve ultra-geniş açılı lensten oluşuyor. Galaxy A9'un fotoğraf performansını detaylı testlerde göreceğiz ancak Sammobile'ın paylaştığı kareler, bu konuda bir fikir edinmenizi sağlayabilir.
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Orijinal fotoğraf için tıklayın.
Zeynel A. Öztürk
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