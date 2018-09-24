Dört Kameralı Samsung'tan Yeni Bilgiler!

Samsung'un beklenen dört kameralı telefonunun teknik özellikleri, bir sızıntıyla ortaya çıktı!

Dört Kameralı Samsung'tan Yeni Bilgiler!

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