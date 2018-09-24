Dört Kameralı Samsung'tan Yeni Bilgiler!
Samsung'un beklenen dört kameralı telefonunun teknik özellikleri, bir sızıntıyla ortaya çıktı!
Samsung'un dört kameralı bir telefon tanıtmak üzere olduğunu biliyoruz. 11 Ekim'deki etkinliği doğrulayan firmanın gönderdiği davetiyeler, dört kameranın ipucunu veriyordu. Şimdi ise bu telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.
Yeni Galaxy A7 üç kamerayla geliyor ancak dört kameralı bu telefon, Samsung için bir ilk olacak. Sammobile'a göre Galaxy A9 adıyla gelecek olan telefon, yeni bilgilere göre 6,38 inç'lik FHD+ ekranla, Qualcomm Snapdragon 660 yonga setiyle karşımıza çıkacak. Cihazın 3.720mAh'lik bir pile de yer verebileceği söyleniyor. Galaxy A7'nin parmak izi sensörü telefonun yanında bulunuyordu, bu yeni telefonda parmak izi sensörü arka yüzde bulunabilir.
Galaxy A9'un en önemli özelliği elbette dört arka kamerası olacak. Rapora göre cihaz, 24MP'lik bir ana sensör, 8MP'lik bir geniş açılı sensör ile gelecek. Buna benzer iki sensör, Galaxy A7'de de bulunuyor. Galaxy A9'da 10MP'lik bir zum ve 5MP'lik ek bir zum sensörünün bulunacağı söyleniyor. Bu kamera dizilimi, cihazın farklı seviyelerde optik yakınlaştırma yapmasını sağlayabilir. Telefonda 24MP'lik bir ön kamera da olabileceği söyleniyor.
Bilgiler henüz doğrulanmadığından, şimdilik hepsine bir miktar şüpheyle bakmakta yarar var. Tanıtım günü yaklaştıkça yeni bilgilerin gelmesini bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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