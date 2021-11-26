Döviz Kuru iPhone'ları Vurdu: iPhone Türkiye Fiyatlarına Büyük Zam Yapıldı!

Geçtiğimiz Salı günü ülkemize yaşanan döviz kuru artışları sonrasında Apple, çevrimiçi mağazasından ürün satışlarını durdurmuştu. Apple'ın bu kararı, cihazlara zam yapılacağı iddialarının da ortaya atılmasına neden olmuştu.
Bugün itibarı ile Apple, ürün satışına yeniden başladı. Ancak aynı zamanda beklenen de gerçeğe dönüştü, iPhone fiyatlarına yüklü miktarlarda zam yapıldığı görüldü. Zam miktarları, modelden modele değişiyor ve 3.000 TL ile 6.000 TL arasında. En düşük zam, 3.000 TL ile iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin 128GB'lık modellerinde görülürken, en yüksek zam ise, 6.000 TL'lik fiyat artışı gören iPhone 13 Pro Max 1TB modeline geldi.
iPhone 13 Modellerinin Zamlı Türkiye Fiyatları şu şekilde:
iPhone 13 mini Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları
128GB 10.999TL 13.999TL
256GB 11.999TL 15.199TL
512GB 13.999TL 17.599TL
iPhone 13 Eski ve Zamlı Türkiye Türkiye Fiyatları
128GB 11.999TL 14.999TL
256GB 12.999TL 16.199TL
512GB 14.999TL 18.599TL
iPhone 13 Pro Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları
128GB 15.999TL 19.999TL
256GB 16.999TL 21.199TL
512GB 18.999TL 23.599TL
1TB 20.999TL 25.999TL
iPhone 13 Pro Max Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları
128GB 17.999TL 22.999TL
256GB 18.999TL 24.199TL
512GB 20.999TL 26.599TL
1TB 22.999TL 28.999TL
iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE'ye de Zam!
Öte yandan, satışta olan eski iPhone modellerinin fiyatlarında da önemli oranda yükseliş yapıldı. Buna göre, iPhone 12 64 GB 13.999TL'den, iPhone 11 64 GB 10.999TL'den ve iPhone SE 64 GB 7.499 TL'den satılıyor...
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