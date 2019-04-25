Dragon Kapsülü Test Aşamasında Alev Aldı
SpaceX'in görevlerinde kullanmayı planladığı Dragon kapsülü, test aşamasında yaşadığı terslik ile bir kez daha manşetlere çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
SpaceX'in mürettebatlı uzay uçuşu hayalleri bir aksilikle karşı karşıya kaldı. Şirket ve ABD Hava Kuvvetleri'nin 45. Uzay Kanadı Florida'ya, Crewe kapsülünün Cape Canaveral'daki statik bir test ateşlemesi sırasında "anomali" yaşadığını doğruladı. Ortaya çıkan anormali, kısa sürede test bölgesinde sorunlara yol açtı. Gözlemciler kilometrelerce uzaklıktaki dumanı görebiliyordu ve bu durum, kapsülün veya ona bağlı bir şeyin alev aldığını gösteriyordu.
Şirket, fırlatma sırasında ortada sekiz Crew Dragon's SuperDraco motorunu ateşleyebilecek bir görev iptal etme testi için hazırlanıyor ve kapsülün acil bir durumda ana roketinden kurtulabileceğini gösteriyordu. Bu testin Haziran ayında yapılması gerekiyordu ancak olay ışığında bunun olacağı kesin değil. Mürettebatın fırlatılmasının en geç Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanıyordu ancak bu göreve ait zaman çizelgesinin de değişmesi muhtemel görünüyor.
NASA, aksilik yüzünden bu görevden vazgeçmiş değil. Yönetici Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada bunun gibi anormalliklerin "testlerin yapılma nedeni" olduğunu ve uzay ajansının "gerekli düzenlemeleri belirlediğini ve söz konsu düzeltmeleri yapabileceğini", bunun yanı sıra ajansın Ticari Ekip Programı'na devam edeceğini söyledi. Yine de, açıkçası bu gelişmenin NASA'nın görev tarihi üzerinde karar vermeden aylar önce duymak istediği türden bir haber olmadığı kesin.
NASA has been notified about the results of the @SpaceX Static Fire Test and the anomaly that occurred during the final test. We will work closely to ensure we safely move forward with our Commercial Crew Program. pic.twitter.com/yE2J5yGzA7— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 21, 2019
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