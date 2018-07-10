Drake albümü pek çok alanda rekor kırıyor
Drake'in yeni albümü rekorlar kırmaya devam ediyor!
Son zamanlarda Drake'in yeni albümü ve kırdığı rekorlar hakkında internette duyduğunuz haberlerden bıkmış olabilirsiniz. Ancak bu rekorlardan biri özellikle dikkat çekiyor. Billboard'un öğrendiğine göre Scorpion, Dünya genelinde yayınlanan, hizmet farkı olmadan tek hafta içerisinde 1 milyarı geçmeyi başaran tek albüm olarak öne çıkıyor. Bu sayı, Beerbongs&Bentleys albümü "sadece" 700 milyondan az küresel yayıma ulaşan Post Malone'un da üzerine çıkıyor. Drake'in sadece ABD'de ulaştığı 750 milyon sayısı da Post Malone'un "sadece" 413.3 milyona ulaşan albümünün önüne geçmiş oluyor ve bu da bir başka rekor oluyor.
Zamanlamanın ise şans eseri olmadığı söylenebilir. Bu aynı zamanda Billboard 200'ün ücretli yayınlara daha fazla ağırlık vereceği ilk hafta olacak ve bu da temel olarak Drake'in tüm listelerde ilk sırada yer alacağı anlamına geliyor. Tabi ki bu sadece albümün ünü için değil, online yayımların da yeni listelerde büyük bir rol oynayacağını göstermesi adına önemli bir işaret oluyor...
Levent Öztürk
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