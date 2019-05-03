Drone ile Böbrek Nakli Başarılı Oldu!

İnsansız hava aracı ile dünyada bir ilk gerçekleşti: Drone ile böbrek nakledildi.

  • Ercan Uğurlu
Drone ile Böbrek Nakli Başarılı Oldu!

İnsansız hava araçlarının zaman içinde hayatımızdaki rolünü yavaş yavaş arttırmaya başlayacağı kesin. Amazon'un kurye dağıtımında görevlendirdiği drone'lar, sağlık sektörü için de önem arz ediyor. Özellikle organ nakli konusunda ilgi duyulan bir teknoloji olan insansız hava araçları için önemli bir eşik geçildi. ABD'nin Maryland eyaletinde gerçekleşen olayda, ilk kez bir drone ile organ nakledildi.

Oynat Drone ile böbrek nakli! İnsansız hava aracı ile dünyada bir ilk gerçekleşti: Drone ile böbrek nakledildi.

Proje, Balitomore St. Agnes Hastanesi'nden Marylan Üniversitesi tıp merkezine yapılan bir yolculukla gerçekleşti. Sekiz yıldır diyalize bağlı olan ve böbrek nakli için uygun donörü bekleyen hastaya, böbrek bir drone ile ulaştırıldı. Balitomore St. Agnes Hastanesi'nden havalanan drone, 10 dakikalık bir uçuşla Marylan Üniversitesi tıp merkezine ulaştı ve akabinde de hasta hemen ameliyata alındı. Ameliyat ise başarılı geçti ve bununla beraber bu olay, drone ile ilk böbrek tarihi olarak kayıtlara geçti.

Hemen yukarıdaki videoda olayın nasıl gerçekletiğini görebilirsiniz.

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