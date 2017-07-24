Drone'lar Hakkında İlginç Gerçek!
Tepemizde uçan drone'ların sayısı her gen gün biraz daha artıyor ve bu durum, görünüşe göre önemli bir rahatsızlığa yol açmak üzere...
Belki daha önce, bir drone'un uçuşu sırasında çıkan sesi duymuş olabilirsiniz. Ancak var olan duruma bakıldığında, bu ürünlerin popülerliklerinin artışı ile beraber yakın bir gelecekte seslerini çok daha fazla duyacağımız kesin gibi görünüyor ve bu pek de iyi bir şey değil. NASA tarafından yapılan araştırma, her iki ses aynı yükseklikte çalındığında bile, insanların drone sesini kara araçlarından daha rahatsız edici bulduğunu gösteriyor.
Testler Hampton, Virginia'da bir akustik araştırma merkezinde 38 kişi ile yapıldı. Katılımcılara, seslerin kaynağı söylenmeden farklı trafik gürültüleri - arabalar, kamyonlar ve dronelar bu listede yer alıyordu - dinletildi; bunların rahatsız edicilik oranlarını sıralamaları istendi.
Sonuçlarsa oldukça net bir şekilde farkı göstermekteydi. Araştırma gönüllülerinin drone seslerini dinlerken yaşadıkları fazladan rahatsızlık, bir arabanın iki katı kadardı. Araştırmanın ortak yazarı Andrew Christian'ın New Scientist'e belirttiğine göre "teste başlarken bu kadar belirgin bir fark olacağı" tahmin edilmiyordu.
Christian'ın söylediğine göre bu rahatsızlığın muhtemel sebeplerinden biri, droneların arabalardan daha yavaş hareket ediyor olması. Katılımcıların sundukları ortak şikayetlerden biri, drone seslerinin daha uzun sürmesiydi.
Bu araştırma sonucunun, drone üreticilerinin şikayetler başlamadan önce önlemler almaya başlamalarını tetikleyeceği ümit ediliyor. Örneğin ses farkındalığı olan bir sistem, drone'ların ne kadar gürültülü olduklarını anlayarak uçuş rotalarını insan yoğunluğu olan bölgelerden dinamik olarak uzaklaştırmalarını sağlayabilir...
Levent Öztürk
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