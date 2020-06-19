DSÖ açıkladı! Milyarlarca doz koronavirüs aşısı geliyor! İlk kime yapılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DÖS) baş bilim insanı Soumya Swaminathan, DSÖ'nün bu yıl yüz milyonlarca doz koronavirüs aşısının üretilmesi ve 2021'in sonuna kadar 2 milyar dozun üretilmesini umduğunu açıkladı.
Koronavirüs Aşısı İlk Olarak Kimlere Yapılacak?
DSÖ'den gelen bu açıklama dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile savaşta umut doğurdu. DSÖ bir aşı onaylanır onaylanmaz ilk dozları kimlerin alması gerektiğiyle ilgili karar vermek için planlama yapıyor.
Bu bağlamda sağlık görevlileri, yaş ya da diğer hastalıklar sebebiyle savunma sistemi düşük olan kişiler, hapishane ve bakım evleri gibi toplu yaşama durumunda olanlara öncelik verileceği düşünülüyor.
"Koronavirüs Aşısı İçin Umutluyum, İyimserim"
Soumya Swaminathan, "Umutluyum ve iyimserim. Ancak aşı geliştirmek çok karmaşık bir süreçtir. Çok fazla belirsizlik söz konusudur" dedi. Swaminathan, "İşin iyi tarafı şu ki çok fazla aşı ve üretim platformumuz var. Bu yüzden birincisi ya da ikincisi başarısız olsa bile umudumuzu kaybetmemeliyiz" diyerek, er ya da geç aşının bulunacağına dair ümit verdi.
Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?
Gelen bilgilere göre, önümüzdeki aylarda kullanılmaya hazır hale getirilmek için üzerinde çalışılan ve insanlar üzerinde denenen 10 potansiyel aşı var. Kanıtlanmış herhangi bir aşı olmamasına rağmen sipariş vermek için ilaç şirketleri ile anlaşan ülkeler de mevcut.
Swaminathan, bu sene için öngörülen yüzlerce milyon doz aşının iyimser olduğunu ve 3 farklı aşının gelecek sene 2 milyar doza kadar üretilme ihtimaline " büyük bir acaba" dedi.
Koronavirüs Mutasyonunda Son Durum
Şimdiye kadar toplanan genetik analiz verilerinin, yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığın şiddetini değiştirecek bir mutasyona uğramadığını işaret ettiğini de sözlerine ekledi.
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