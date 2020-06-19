DSÖ açıkladı! Milyarlarca doz koronavirüs aşısı geliyor! İlk kime yapılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak sorusuna umut veren bir açıklama yaptı. DSÖ'ye göre bu sene yüzlerce milyon aşı üretilmesi planlanıyor. 3 farklı aşıdan beklenti büyük. Ayrıca aşının onaylandıktan sonra ilk kimlere yapılacağı sorusu gündemde.