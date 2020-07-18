DSÖ'den koronavirüs etkisi uyarısı: 132 milyon insan daha eklenebilir!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı gerçekleştirdi.
Dr. Ghebreyesus, toplantıda dünyanın bazı ülkelerinde halihazırda devam eden sağlık sorunlarının ve krizlerin olduğunu hatırlattı ve koronavirüs pandemisinin bu ihtiyaç sahibi ülkeleri nasıl etkilediğini anlattı:
"Koronavirüs Pandemisi İhtiyaç Sahibi Ülkeleri Etkiledi"
"COVID-19, bütün dünyanın dikkatini çektiyse de dünyadaki tek krizin bu olmadığını hatırlamalıyız. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki bir sürü ülke yıllarca süren krizlerle mücadele ediyor. Bu sorunlara bir de COVID-19 eklendi. Pandemi ve pandemiyi baskılamak için uygulanan önlemler, halihazırda zorluk yaşayan bu 220 milyon kişiyi daha da kötü etkiledi. Bu önlemlerin ve karantinaların bütün etkilerinin ne olduğunu söylemek için erken olsa da geçen sene aç kalan 690 milyon insana, 2020 yılında 132 milyon insan daha eklenebilir."
"Milyonlarca Çocuk Sonsuza Dek Okulsuz Kalabilir"
"Eğitimdeki bütçe kısıtlamaları ve pandemi yüzünden artan fakirlik sebebiyle 9,7 milyon çocuk bu senenin sonuna kadar sonsuza dek okulsuz kalacak. Bunun yanında milyonlarca çocuk da eğitimde geri kalacak. Pandeminin ekonomik sonuçları zaten zor olan koşulları daha da kötü hale getirebilir. Daha fazla göç, gıda yetmezliği, temel ihtiyaçlara ulaşım sıkıntısı, ruh sağlığı problemleri gibi şeylere yol açabilir."
Tedros, dünyadaki sorunların sadece koronavirüs olmadığına dikkat çekerek, "DSO olarak bu sorunlarla da ilgileniyoruz. Olanaklarımızı sadece pandemiye karşı değil, acil sağlık durumlarına karşı da sağlık sistemlerini güçlendirmek için kullanıyoruz" dedi.
Dr. Ghebreyesus sözlerinin devamında şöyle konuştu:
"Sağlık Çalışanları Olmadan Sağlık da Olmaz"
"Koronavirüs pandemisi, bizlere sağlık çalışanları olmadan sağlığın da olamayacağını gösterdi. Özellikle dün Madrid'de Aroa Lopez adlı bir hemşirenin konuşmasından çok etkilendim. Size Hemşire Lopez'in konuşmasından bir kısmı okumak istiyorum:
"Yalnız Ölmeme İzin Verme"
Lopez, "Her şeyimizi verdik. Yorgunluğun zirvesinde çalıştık ve bir kez daha bu mesleği neden seçtiğimizi düşündük: Hayat kurtarmak ve insanları iyileştirmek için. Yanız başına ölen ve çocuklarının telefondaki seslerini duyan yaşlı insanlara veda eden son elçileriz. Görüntülü görüşmeler yaptık, ellerini tuttuk ve hastalardan biri "Yalnız ölmeme izin verme" dediğinde gözyaşlarımızla mücadele etmek zorunda kaldık." diye konuştu.
"Bu Salgın Ancak Şefkatle Yenilebilir"
Anma törenindeki konuşmacılardan bir diğeri de Koronavirüs (Covid-19) erkek kardeşini kaybeden Fernando Hernandez Calleja idi. Onun törendeki konuşması ise şöyleydi:
"Bizi en fazla insan yapan duygu sevgiden çok şefkattir. Merhamet, başkalarının acısını, onların isteklerini, üzüntülerini anlamamızı sağlar. Bu yüzden bugün şefkatinizi istiyorum. Fernando'nun tüm dünyaya çağrısını yinelemek istiyorum. Her şeyden çok, şefkatinizi istiyoruz. Bu salgın ancak birleştiğimizde ve şefkatle yenilebilir. Teşekkürler."
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