DSÖ'den koronavirüs etkisi uyarısı: 132 milyon insan daha eklenebilir!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın bazı ülkelerinde halihazırda devam eden sağlık sorunlarının ve krizlerin olduğunu işaret ederek, buna bir de koronavirüs pandemisinin eklendiğini ifade etti.