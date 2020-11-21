DSÖ, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir hakkında açıklama yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları artmaya devam ederken aşı çalışmaları da umut veriyor. Bu sırada korona hastalarının tedavileri için Remdesivir ilacı kullanılıyor.
DSÖ'nün internet sitesinde yer alan kılavuzda, remdesivirin kullanımının işe yaradığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi.
DSÖ'DE REMDESİVİR HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ, WHO) yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Covid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırdığı 4 farklı araştırma sonucuna göre, ilacın Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatırılanlara tavsiye edilmediği, hastaların ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair de hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunun veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını belirtmişti.
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