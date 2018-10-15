DuckDuckGo'dan Yeni Rekor Geldi!
Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, kritik bir eşiği daha geride bıraktı!
DuckDuckGo, gizlilik odaklı bir arama motoru. Google, Yandex ve Bing'in aksine bünyesinde yapılan aramalara dair verileri saklamama sözü veren arama motoru, geçtiğimiz günlerde kendi rekorunu kırmayı başardı.
Günlük 30 milyon arama sayısını geride bırakan DuckDuckGo, bu hafta içerisinde iki kez bu eşiği aştıktan sonra ziyaret sayısında küçük bir düşüş yaşayarak haftayı kapatmış oldu. Facebook ve Google gibi devlerin yaşadığı art arda hacklenme olayları ve gizlilik skandallarının gölgesinde gizliliğe önem veren bir imajla yükselen DuckDuckGo, kullanıcıları tarafından bu yılın Ocak ayında her bir gün için günde 16 milyon arama işlemi için kullanılmıştı. Bu gidişatın devam etmesi durumunda bu sayı yıl sonuna kadar iki katına çıkabilir.
Emin adımlarla yükseldiği günlerde DuckDuckGo'nun kırdığı bu rekor aslında bir yandan da Google'ın internet üzerindeki hakimiyetinin ne kadar üstün olduğunu hatırlatıyor. DuckDuckGo, en iyi gününde dahi günlük 30 milyonluk arama sayısı ile günde 3.5 milyar arama işlemini tamamlayan Google'ın karşısında deyim yerindeyse hâlâ devede kulak kalıyor.
Bunun yanı sıra hatırlatmalıyız ki DuckDuckGo'nun karşısındaki tek dev Google değil. DuckDuckGo'nun takip etmekte olduğu büyük arama motorları arasında Yandex, Yahoo, Bing ve Ask.com da var. Fakat DuckDuckGo en azından bir zamanların devi AOL'yi alt etmeyi başarabildi. DuckDuckGo, bu tablo ile iyi bir gününde internetteki arama pazarında %5'lik bir oranı yakalayabilmiş oluyor. Bu da internet araması pastasında şimdilik oldukça küçük bir dilim.
Doğan Kürşat Aktaş
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