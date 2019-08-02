Dungeons & Dragons'ın Yeni Filmi Geliyor!
Pek çok kitaba can veren, dünyanın en popüler masaüstü rol yapma oyunu Dungeons & Dragons, sinema dünyasında da fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!
- Barış Terun
Game Night'tan tanıdığımız yapımcılar John Francis Daley ve Jonathan Goldstein, bir efsanenin yeniden çevriminin senaryosunu yazmak ve yönetmek için güçlerini birleştiriyor. Kulislerden sızan bilgiler doğruysa ikili, Paramount Pictures'ın teklifini kabul etti ve yeni Dungeons & Dragons filmi için çalışmalarına başladılar bile.
İlk kez 1974 yılında yayınlanan masa üstü rol yapma oyunu Dungeons & Dragons; başta Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Icewind Dale gibi sayısız oyuna ilham kaynağı oldu. Dungeons & Dragons'tan uyarlanan Underdark, Dragonlance ve Forgotten Realms gibi eserler kitap sektöründe de fırtınalar estirdi.
Bu kadar çok kült-kurgu eserine ev sahipliği yapan Dungeons & Dragons, 2000 yılında sinemaya uyarlandı. Kadroda Jeremy Irons gibi bol ödüllü bir dev olmasına rağmen, yapım her açıdan dibe çakıldı.
Ünlü senaristler John Francis Daley ve Jonathan Goldstein, kısa süre önce Warner Bros-DC Comics ortaklığının solo Flash filminden ayrılma kararı almışlardı. İkili, Spider-Man: Homecoming ve Vacation gibi başarılı filmlerin baş yapımcılıklarını ve senaristliklerini üstlenmişlerdi.
Dungeons & Dragons'ın yeni filminin; Thor: Love and Thunder ve Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü halkası ile birlikte 2021 yılının gösterime girmesi bekleniyor.
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