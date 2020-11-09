Dünta Koronavirüs'le Uğraşırken Kanada'da Şimdi de H1N2v Ortaya Çıktı

Kanada'da domuzlardan bir insana bulaştığı tespit edilen bir grip virüsünün, COVID-19 ile ilişkili olmadığı, bilinen grip virüslerine benzemediği ve insanların arasında kolayca yayılamayacağı belirtildi. Daha da önemlisi, bu yeni virüs 2009'da büyük bir salgına neden olan "domuz gribi" ailesinden de değil.
H1N2 bir A tipi grip virüsü ve genelde Kuzey Amerika'daki domuzlarda görülüyor. Bir virüs, hayvanlardan insanlara sıçradığında, varyant olarak adlandırılıyor. Bu vakada, varyantın adı, H1N2v. H1N2v oldukça nadir bulunuyor. 2005'ten beri küresel çapta rapor edilmiş sadece 27 vaka bulunuyor. 24'ü Amerika'da, ikisi Brezilya'da ve son olarak da Alberta, Kanada'da.
Alberta sağlık yetkilileri, vakayı doğrulayan bir açıklamada, "Alberta'nın merkezinde teyit edilmiş bir influenza A (H1N2) v vakası tespit edildi. Bu şu anda izole bir vaka gibi görünüyor ve şu anda Alberta'lılar için bir risk yok. Bu mevsimde, şu ana kadar Alberta'da bildirilen tek grip vakasıdır" dedi.
Kanada Sağlık Bakanı Dr. Theresa Tam, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "H1N2v bir influenza A varyantı. COVID-19 ile bir ilgisi yok ve yiyeceklerden bulaşmıyor. Mevcut kanıtlara dayanan değerlendirmemize göre, şu anda insanlar için artmış bir risk yok ve insandan insana bulaşmaya dair bir kanıt bulunmuyor." diyor.
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