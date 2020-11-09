Dünta Koronavirüs'le Uğraşırken Kanada'da Şimdi de H1N2v Ortaya Çıktı

Çok nadir bulunan H1N2 grip virüsünün, Kanada'da domuzlardan bir insana bulaştığı rapor edildi. Peki ama bu virüs, insanlık için ciddi bir tehlike oluşturuyor mu?