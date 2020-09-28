Dünya, 7 aylığına yeni bir mini Ay'a sahip olabilir! Peki bu bir tehdit mi?

Dünya'ya yaklaşmakta olan bir gök cisminin izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını açıkladı. '2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği belirtildi.
7 AY HAVADA ASILI KALACAK
ScienceAlert'ta yer alan habere göre, 2020 SO ekim ayında Dünya'nın yörüngesine girecek ve 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında dönecek.
Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 - May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq— Tony Dunn (@tony873004) September 20, 2020
Bilim insanları tarafından oluşturulan projeksiyonun gerçekleşmesi halinde 2020 SO, Dünya'nın yörüngesindeki üçüncü mini Ay olacak. 2020 SO da Dünya'nın yörüngesindeki diğer mini Aylar gibi asteroit sınıfında yer alıyor.
Söz konusu cisim, bir yıldan biraz daha uzun olan bir yörüngede ve Dünya'nın yörüngesine göre çok düşük bir eğimde; yani, eğik değil, aynı yörünge yolunda.
DÜNYA İÇİN BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR
2020 SO'nun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceği de ifade ediliyor. Ancak bunu kanıtar nitelikte henüz bir bilgi yok.
Söz konusu gök cismi her ne olursa olsun bir süreliğine Dünya'nın yeni mini Ay'ı olacak ancak Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.
- Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan çift kayboldu!
- Ay'daki Pasın Nasıl Oluştuğu Bulundu; Suçlulardan Biri Dünya Çıktı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın