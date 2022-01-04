Dünya'ya Dev Bir Asteroid Yaklaşıyor. Ama Asıl Tehlike, 2080'den Sonra...

Londra'daki Big Ben saat kulesinden daha büyük bir asteroidin Dünya'ya yaklaşmakta olduğu açıklandı. Bu asteroid o kadar büyük bir tehlike olmayabilir ama asıl tehlike, 2080 yılından sonra Dünya'Ya çarpma ihtimali bulunan 2019 SU3 isimli asteroid!