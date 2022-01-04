Dünya'ya Dev Bir Asteroid Yaklaşıyor. Ama Asıl Tehlike, 2080'den Sonra...

20. yüzyılın sonunda NASA, gezegenimize yaklaşabilecek yörüngelere sahip gök cisimlerinin hareketlerini bulmayı ve izlemeyi amaçlayan Dünyaya Yakın Nesne Programını (Near-Earth Object Programme) başlatmıştı. NEO olarak da bilinen bu cisimlerden bugüne kadar 20.000'den fazlası tespit edildi.
NASA kayıtları arasında özellikle dikkat çeken bir tehlike var. Big Ben'den daha büyük devasa bir asteroid Dünya'ya yaklaşıyor. Uzay ajansının Asteroid Watch Dashboard bültenine göre, 2013 YD48 adlı gök cismi yaklaşık 104 metre genişliğinde. Çok hızlı ilerleyen asteroit, 11 Ocak'ta Dünya'nın yanından geçecek.
2013 YD48'in ziyaretinden önce, Ocak ayının başında, boyutları 4 ila 12 metre arasında değişen üç asteroit daha Dünya'ya yakın geçecek. Bu sayıların kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Küçük gibi görünebilirler, ancak bu gök cisimleri de oldukça tehlikeli. Bir karşılaştırma yaparsak, 2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk Bölgesi üzerinde atmosferde patlayan 17 metrelik meteor 7.000'den fazla binaya zarar vermiş ve 33 milyon dolarlık hasara neden olmuştu.
Asıl Tehlike 2080'den Sonra: 2019 SU3
Tüm asteroitler Dünya'ya yakın nesneler olarak sınıflandırılmış olsa da, NASA bir çarpışmanın pek olası olmadığını söylüyor. 2080'lerden sonrası için ise böyle diyemiyoruz, çünkü Avrupa Uzayı Ajansı da, bu yüzyılın sonunda Dünya'ya çarpabilecek bir asteroid keşfetti. 2019 SU3 olarak tanımlanan bu asteroit, en tehlikeli gök cisimleri listesinde dördüncü sırada yer alıyor ve 16 Eylül 2084'te gezegenimize çarpma olasılığı bulunuyor.
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