Dünya'dan En Uzaktaki İnsan Yapımı Nesne. İşte Voyager 1

NASA'nın beklenenden çok daha uzun süredir çalışmakta olan uzay aracı Voyager 1 20 milyar kilometre sınırı geçti ve ilerlemeye devam ediyor. Uzay sondası ile iletişim kurmak için 21 saat geçmesi gerekiyor, bu yüzden de komutları göndermek ve manevra yaptırmak için son derece hassas bir çalışma yapılması gerekiyor.
30 yıl önce Dünya'dan altı milyar kilometre uzaktayken ünlü "soluk mavi nokta" fotoğrafını çeken Voyager 1 şu anda saatte 60.000 kilometre hızla uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. Dünya'daki tüm karışıklıklara, tüm sorunlara rağmen uzayda sakince ilerlemeye devam eden Voyager 1 ve kardeşi Voyager 2'yi (Voyager 2 şu anda Dünya'dan 18 milyar kilometre uzakta) koronavirüs bile durduramadı. NASA'nın Derin Uzay Ağı çalışması sayesinde uzay aracı ile iletişim kurmak mümkün oluyor.
Ancak maalesef Voyager hayatının sonuna yaklaşıyor. Birkaç yıl sonra bilim insanları uzay aracının tükenmekte olan güç kaynağını koruyabilmek için üzerindeki bilimsel cihazları kapatmak zorunda kalacak. 2025 itibarıyla tüm cihazlar kapanmış olacak ancak mühendislik verilerini Dünya'ya hala gönderme imkânı olacak. 2036'ya kadar Derin Uzay Ağı'nın kapsama alanında olacakları için iletişimin kopmadan devam etme olasılığı bulunuyor.
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