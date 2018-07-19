Dünya Kupası Tweet sayıları açıklandı
Twitter, Dünya Kupası'nın Twitter üzerindeki yansımasını açıkladı!
Twitter'ın bu sene Dünya Kupası'nın platformda büyük bir etki yaratmasını ümit ediyordu. 2014 yılındaki daha önceki maçlar, platformun video özelliklerinden önceydi ancak bu sefer, etkinliğin ABD telif sahibi Fox Sports ve Dünya genelinde diğer hak sahipleri ile önemli anlan klipleri ve röportajlar için anlaşmalar yapıldı. Pazar Günü Fransız ekibin Hırvatistan'a karşı galibiyetinin ardından Twitter, Dünya Kupası'nın platform için nasıl bir etkiye sahip olduğuna dair kendi sayılarını yayınladı.
Öncelikle büyük sayıyı belirtmekte fayda olabilir: Twitter, Dünya Kupası sırasında 115 milyar izlenime (örneğin tweetlerin görüntülenme sayısı) sahipti. Her ne kadar bu sayı yüksek olsa da, firma hangi maçların diğerlerinden daha fazla ilgi çektiğine yönelik daha detaylı bir açıklama yapmadı. Twitter'ın Engadget'a söylediğine göre firma, 2014 yılında yaptığının aksine bu sefer maçlara özel sayıları açıklamayacak.
Twitter, bu tweet miktarının etkinliğin platformdaki "başarısı" ile örtüşmesi anlamına gelmediğini, sadece tüketicilerin nasıl tepki verdiklerini gösterdiğini belirtiyor. İzlenimler ise, hayranların Dünya Kupası süresinde içeriği nasıl tükettiklerini gösteriyor.
Sadece Twitter üzerinde gösterilen Fox Sports tarafından üretilen FIFA World Cup Now şovu ise daha net bir başarıya sahipti ve maçlar boyunca 7.1 milyon video izlemesine ulaştı. Dikkat çeken diğer sayıların ise şu şekilde olduğu söylenebilir: Final maçı en fazla tweet'i alırken, Brazilya'nın Belçika ve Meksika'ya karşı son maçları ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlardı. Doğal olarak en fazla tweet Brazilya'dan gönderilirken, Japonya ve Birleşik Krallık tarafından takip ediliyordu. Tüm Dünya Kupası'nın en fazla tweet'lenen anı Kylian Mbappé'nin Fransa için Hırvatistan'a karşı attığı dördüncü gol olurken, en fazla bahsedilen oyuncu da Neymar, Jr. oldu.
Levent Öztürk
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