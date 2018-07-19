Dünya Kupası Tweet sayıları açıklandı

Twitter, Dünya Kupası'nın Twitter üzerindeki yansımasını açıkladı!

Twitter Dünya Kupası sayılarını duyurdu...
Getty Images aracılığıyla Ian MacNicol

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