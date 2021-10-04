Dünya Parlaklığını Kaybediyor Olabilir mi? Bilim İnsanlarına Göre Öyle!

Dünya'nın çevresine yaydığı ışığı ölçümleyen bilim insanları, gezegenin bundan 20 yıl öncesinde olduğu kadar parlak olmadığını ortaya çıkarmış. Son 20 yılda, Dünya'nın parlaklığını bariz bir biçimde kaybettiğinin altını çizen bilim insanları, bunun ana sebeplerinden birinin iklim değişikliği olduğunu, yani sonuç olarak insanlığın sebep olduğunu söylüyor.
29 Ağustos'ta Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, 1998 ve 2017 yılları arasında Kaliforniya'daki Big Bear Güneş Gözlemevi'nde yaklaşık bin 500 gecelik veriye eşdeğer olan Dünya ışığını analiz ederek, Dünya'nın "albedo"sunu (güneş ışığını yansıtma kapasitesi) incelemişler. Bu analiz, gezegen tarafından ışığın ne kadar yansıtıldığını değerlendirmelerine yardımcı olurken, ortaya çıkan veriler pek iç açıcı değil. Zira Dünya, 1990'ların sonlarından bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında kararmış durumda.
Dünya'nın kararmasının sebeplerinden birinin Güneş'in parlaklığındaki değişiklikler olabileceği de düşünülmüş. Fakat analizler, Güneş'in parlaklığından bir şeyini kaybetmediğini söylerken, bir diğer öneri de Dünya'daki okyanusların eskisine oranla ısınmaya başladığı yönünde.
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