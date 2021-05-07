Dünya Robotik Yarışmasına Türk Liseli Kızlar Damga Vurdu

İzmir Amerikan Koleji'nin (ACI) Robotik Takımı'nda yer alan kız öğrencilerin meme kanseri hastaları için geliştirdiği cep telefonu uygulaması, dünya çapında 882 takımın katıldığı global turnuvada yarı finallerde yarışma hakkı kazandı.

Dünya Robotik Yarışmasına Türk Kızlar Damga Vurdu

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