Dünya Sağlık Örgütü'nden, Koronavirüs Önlemlerini Kaldırmak İçin 3 Soru

WHO, yani Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs salgını için alınan önlemleri gevşetmeye başlayan ülkelerin, bu 3 soruyu cevaplaması gerektiğini düşünüyor.

  • Levent Öztürk
"Normalleşme" için üç soru işareti

Geçtiğimiz beş ay içerisinde COVID-19 salgını sebebiyle Dünya genelinde 4 milyondan fazla insan hastalandı ve 290.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Pek çok ülke mümkün olduğunca fazla kişiyi korumak ve hastalığın yayılmasını yavaşlatarak sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli karantina önlemleri aldı.

Haftalar boyunca bu önlemler sürdürüldükten sonra, bu ülkelerin bazıları önlemleri gevşetme kararı aldı. Şimdi de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hükumetlerin bu önlemlerin yavaş bir şekilde kaldırılıp kaldırılmamasına karar vermelerine yardımcı olmak için, kendi kendilerine şu üç soruyu sormalarını istedi: "Öncelikle, salgın kontrol altında mı? İkincisi, sağlık sistemi, belli önlemlerin gevşetilmesinden sonra artabilecek olan vaka sayısı ile başa çıkabilecek durumda mı? Üçüncüsü, kamu sağlığı takip sistemi vakaları ve temaslarının yanı sıra vakaların artışını belirleyerek yönetme yeteneğine sahip mi?"

Bu sorular, geçtiğimiz günlerde WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan medya açıklamasında soruldu.

WHO, bütün bu soruların cevabı evet bile olsa, durumun hızlı bir şekilde geri dönebileceğini de belirtiyor. Geçtiğimiz hafta sonu içerisinde hem Güney Kore hem de Almanya'da vakalarda artış gözlemlendi. Bu iki ülke, karantina kararlarında gevşemeye giden ülkeler arasında. Benzer bir şekilde salgının ilk başladığı düşünülen yer olan Wuhan'da da yaklaşık bir ay önce önlemler gevşetildiğinde vakaların arttığı gözlemlenmişti.

Testlerin yaygın olarak yapılmadığı ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülkede normalleşme adımlarının erken atıldığı hakkında endişeler bulunuyor. Vaka sayılarında erken yaşanacak ikinci bir sıçrama, ölüm sayısının çok daha fazla artmasına sebep olabilir.

Ancak WHO, ekonominin de yaşamı etkilediğini belirtiyor: "Bu yüzden yaşamı ve geçimi korumak için karantina önlemlerinin yavaş, düzgün bir şekilde kaldırılmaları lazım. Böylece ekonomileri harekete geçirirken virüsü takip etmek ide mümkün olacaktır."

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

iPhone dünyayı nasıl değiştirdi?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni bilgi var mı?
EBA canlı ders nasıl alınır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
A101 14 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
13 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
Günün En çok Okunanları
Türkiye'ye Büyük Zarar Veren Siber Saldırı!
Dünya Sağlık Örgütü'nden, Koronavirüs Önlemlerini Kaldırmak İçin 3 Soru
"Gece Devriyesi"ni 44,8 Gigapiksellik Fotoğrafta İnceleyin
Play Store'da Bir Temizlik Daha: 813 "Creepware" İçin Yolun Sonu!
Exynos 980'den Sonra, Gizemli bir Exynos Daha, Exynos 880 Geliyor

 

 