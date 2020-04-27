Dünya Sağlık Örgütü'nün Başı, Siber Saldırılarla Dertte: 5 Kat Artış Var!

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun günler geçiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 ile birlikte, bir de siber saldırılarla savaşmak zorunda kalıyor.