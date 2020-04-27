Dünya Sağlık Örgütü'nün Başı, Siber Saldırılarla Dertte: 5 Kat Artış Var!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs salgınının başlangıcından beri isimleri kullanılarak kamuyu hedef alan sahte e-posta dolandırıcılıklarının yanı sıra, çalışanlarına yönelik siber saldırıların sayısında yaşanan "dramatik" artıştan da şikayetçi. Kuruluşun söylediğine göre yaklaşık 450 aktif WHO e-posta adresi ve şifresi, Koronavirüs üzerinde çalışan binlerce kişinin bilgileri ile birlikte bir süre önce internete sızdırıldı.
Ancak sızan bilgiler, verilerin yeni olmamasından dolayı sistemleri riske atmadı. Yine de saldırı, hem şu andaki aktif çalışanlar ve emekli çalışanlar, hem de kuruluşun ortakları tarafından kullanılan daha eski bir extranet sistemini etkiledi.
WHO, gelecekteki saldırılara kurban olmamak için etkilenen sistemleri daha güvenli bir doğrulama sistemine taşıma sürecini başlattığını duyurdu.
WHO'nun kendisine yönelik saldırılar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre beş kat artmış durumda. Siber suçlular, kamuya yönelik dolandırıcılık e-postalarında da kurumu taklit etmeye devam ediyor.
WHO yöneticisi Bernardo Mariano, kurumun bu siber saldırılardan fazla zarar almamasını sağlayan üye ülkeler ve özel şirketlere teşekkür ettiklerinin altını çiziyor. Üye ülkelerin sağlık bilgilerinin güvenliğinin ve kullanıcıların mahremiyetinin WHO için her zaman öncelik olduğunu söyleyen Mariano, COVID-19 salgını sırasında bu önemin daha da arttığını belirtiyor.
Ayrıca WHO, özel sektör ile çalışarak dahili sistemlerinin güvenliğini arttırma üzerine çaba gösteriyor ve çalışanlarına siber saldırı riskleri hakkında eğitimler de sunuyor.
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