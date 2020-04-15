Dünya'ya Teğet Geçen Asteroidler Kervanına Şimdi de 2020 GH2 Eklendi

NASA, Dünya'ya yakın olan yaklaşık 20.000 farklı asteroidi takip ediyor. Bunlardan biri de, 2020 GH2. Bu asteroid, birkaç saat içerisinde gezegenimizin yakınından geçecek. Uluslararası Astronomi Birliği, geçtiğimiz Cumartesi günü yayınladığı bildirim ile asteroidin keşfini doğrulamıştı.
İtalya'daki Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) 12 Nisan tarihinde 2020 GH2'nin bir fotoğrafını yakalayarak etkileyici bir başarı yakaladı. Asteroid, yıldızların arasında parlak bir nokta gibi gözüküyor. Projenin kurucusu Gianluca Masi'nin Salı günü yaptığı açıklamada, donanımın uzun bir süre boyunca bu hareket eden cismi mükemmel bir şekilde takip etmiş olmasından dolayı bunun büyük bir başarı olduğu belirtiliyor.
Asteroidin çapı ise 13 ile 30 metre arasında olarak tahmin ediliyor. Asteroid Dünya'nın 360.000 kilometre uzağından geçecek ve bu da kendisini Ay'dan daha yakına yerleştiriyor. Her ne kadar bu mesafe çok yakın olsa da, Dünya için bir tehlike oluşturmuyor.
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