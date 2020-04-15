Dünya'ya Teğet Geçen Asteroidler Kervanına Şimdi de 2020 GH2 Eklendi

2020 GH2 adı verilen ve Dünya'ya Ay'dan daha da yakın bir mesafeden geçecek olan asteroidin, neyse ki gezegenimize çarpma ihtimali bulunmuyor.

15 Nisan 2020 19:00

Levent Öztürk