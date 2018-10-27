Dünya Tetris Finalinin Galibi Belli Oldu

Pazar günü, Portland, Oregon'daki 2018 Klasik Tetris Dünya Şampiyonası oldukça çekişmeli bir final ile sona erdi.

Dünya Tetris Finalinin Galibi Belli Oldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yerli Elektronik Ürünler

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Dünya Tetris Finalinin Galibi Belli Oldu
Galaxy S10'dan Kulaklık Girişi Sürprizi
Post Malone HyperX Ailesine Katıldı!
Yeni, Yüksek Çözünürlüklü 30 Duvar Kağıdı
İşte Red Dead Redemption 2 İnceleme Notları

İlginizi çekebilir