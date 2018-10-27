Dünya Tetris Finalinin Galibi Belli Oldu
Pazar günü, Portland, Oregon'daki 2018 Klasik Tetris Dünya Şampiyonası oldukça çekişmeli bir final ile sona erdi.
Dünyanın en iyi Tetris oyuncularını izlemek beyninizi eritecek. Hatta "Bu insanlar insan değil" diyeceksiniz. Evet, belki ilk izlediğinizde değil ama kendiniz bunu yapmayı denediğinizde bu hızlarda tetris oynamanın imkansızlığını göreceksiniz.
Yedi kez Tetris dünya şampiyonu olan Jonas Neubauer'in şampiyonluk ünvanını 16 yaşındaki bir yetenek olan Joseph Saelee çaldı. Bu karşılaşma adeta, Serena Williams'ın ABD Açık'ta Naomi Osaka'ya kaybetmesini izlemek gibiydi.
Maçın finalini izlemek için tıklayınız.
Klasik Tetris Dünya Şampiyonası 2010 yılında başladı ve Jonas Neubauer, kuruluşundan bu yana her sene kendinden bahsettirdi. Bu yıla kadar, önceki sekiz dünya şampiyonasından yedisini kazanmıştı. Ancak dokuzuncu yılki maçı kaybederek skorda 7/9'a geriledi.
Rekabetçi Tetris'i izlemek sizi yeteneksiz hissettirebilir. Bu oyuncuları benzersiz kılan şey absürt reflekslerle birlikte yüksek düzeyde karar verme yeteneğinin eşsiz bir harmanına sahip olmaları. Peki tüm bu çaba neden diye soracak olursanız, yarışmayı kazanan Saelee başarısından dolayı 1000 dolar kazandı.
Yavuz Alp Şimşek
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