Dünya'ya Yaklaşan Yeni Asteroid Tehlikeli mi? NASA'dan Açıklama Geldi!

NASA, Dünya'ya doğru yaklaşmakta olan ve 2001 FO32 olarak adlandırılan asteroidin, Dünya için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda açıklama yaptı.

2001 FO32, Dünya İçin Tehlikeli mi?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zaten stres ve korku seviyelerimizin tavan yaptığı bu dönemde, bir de asteroit tehdidini kaldıracak gibi değiliz. Kozmik mahallemizi ziyaret eden çok büyük bir asteroit haberi daha önce astronomlar arasında paniğe neden olmuştu. Ancak söz konusu asteroidin 21 Mart'ta Dünya'nın yanından güvenli bir mesafede geçeceği bildirildi.

2001 FO32 isimli bu asteroit, alışılmışın dışında büyük bir boyuta sahip. Zaman zaman Dünya'nın yanından türlü türlü boyutlara sahip asteroidler geçiyor, ancak NASA hepsi ile ilgili açıklama yapmıyor, zira Dünya için bir tehdit oluşturmuyorlar. Bu asteroit daha önce manşetlerde kendine yer bulmuştu, NASA'nın bu yüzden kendini bir açıklama yapmak zorunda hissettiği anlaşılıyor.

NASA Asteroid Watch Twitter hesabı, 2001 FO32'nin "Ay'dan beş kat daha uzaktan, Dünya'ya 20 milyon kilometre uzaktan geçeceği ve Dünya'ya çarpma riski taşımadığını" söyleyen güven verici bir mesaj gönderdi.

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