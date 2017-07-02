Dünya Yine Fidye Yazılım Kurbanı! GoldenEye Üzerimizde!

WannaCry'ın ardından tüm dünya yine bir fidye yazılım saldırısı ile karşı karşıya kaldı.

Dünya yine fidye yazılım kurbanı!

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