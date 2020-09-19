Dünyaca ünlü oyun Call Of Duty tanıtımında Trabzon sürprizi

Call Of Duty oyununun dünyada birçok oyunsever tarafından oynanan ve kendine özel hayranları bulunuyor. Call Of Duty'nin Black Ops Cold War serisinde Trabzon bölümü dikkat çekti. Videoda oyunun Trabzon'da geçen bölümüne ait görüntüler de yer aldı.
Activison imzalı Call of Duty: Black Ops Cold War fragmanında yer alan görüntülerde ekibin Trabzon Havalimanı'nda bir uçağı takip ettiği görülüyor. Call of Duty: Black Ops Cold War, daha önce piyasaya sürülen Black Ops serisinin devamı niteliğinde olacak ve dünya ülkelerindeki siyasi ve askeri olayları konu alacak.
CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN ÇIKACAK?
Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için oluşturduğu resmi duyuru videosunda, oyunun çıkış tarihini 13 Kasım olarak açıkladı.
CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?
Activision tarafından yapılan açıklamalara göre Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm oyun platformlarında oynanabilecek. Yani PlayStation 4, Xbox One, PC ve hatta yaklaşmakta olan PlayStation 5 ile Xbox Series X oyuncuları da yeni Call of Duty oyununu deneyimleme imkanı bulacak.
CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War hakkında heniz bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşmadı. Ancak yine de oyunun tamin edilen sistem gereksinimleri şu şekilde.
Minimum:
İşlemci: Intel Core i3-6300 veya AMD FX-8120
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha iyisi
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260
Önerilen:
İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen R7 1700X İşlemci
RAM: 12 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Grafik: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB veya AMD Radeon R9 390X
- Heyecanla beklenen FIFA 21 şimdi yüzde 23 indirim fırsatıyla ön siparişte
- Popüler Oyun Rocket League'in Bedava Olacağı Tarih Açıklandı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın