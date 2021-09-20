Dünyada Eğitim Nasıl Devam Ediyor?

Almanya'da lolipoplu korona testi yapılıyor, Japonya'da öğrenciler ayakkabılarını çıkararak derslere katılıyor. İspanya'da öğretmenler arasında aşılama oranı yüzde 100'e yaklaşırken İtalya'da ise aşısız öğretmenden Türkiye'deki gibi 48 saatte bir PCR testi isteniyor. Dünyada eğitim nasıl devam ediyor? Seda Yekeler Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Seda Yekeler''in okulların yüz yüze eğitime başladığı ülkelerdeki önlemler hakkında bilgi verdi.