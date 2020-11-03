Dünyada gündem olmuştu! Sarı kaplumbağa bu kez de göletten çıktı!

Hindistan'da geçtiğimiz Temmuz ayında nadir olarak rastlanan sarı renkli bir kaplumbağa bulunmuştu. Yerel halk tarafından doğal çevresinden alınan kaplumbağa, yetkililere teslim edilmişti.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU
Birçok sosyal medya kullanıcısı böyle bir kaplumbağayı daha önce görmediklerini söylerken, bazıları da 'Ninja kaplumbağa' olarak adlandırmıştı.
Hindistan Orman İdaresi (IFS)'den Susana Nanda ise yumuşak kabuklu kaplumbağa türü olan Trionychidae türü olduğu düşünülen hayvanın 'albino' olabileceği yorumunda bulunmuştu. Albino olan hayvanların farklı ve çekici oldukları nedeniyle genel olarak çok fazla doğada hayatta kalamadıkları biliniyor.
A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.
Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020
GÖLETE DÜŞEN SARI KAPLUMBAĞA KURTARILDI
Şimdi ise gölete düşen bir sarı kaplumbağa kurtarıldı. Hindistan Orman Hizmetleri'nden Debashish Sharma, sarı Hint kanat kabuklu kaplumbağanın kurtarılmasının ardından fotoğraflarını Twitter'dan takipçileriyle paylaştı ve sevimli canlı ilgi gördü.
Hayvanın ender görülen renk tonunun, bazı "genetik mutasyona veya tirozin pigmenti olmamasından kaynaklanan konjenital bozukluklara" atfedildiğini belirtildi.
It's an albino kind whose peculiar yellow colour is may be bcoz of either some genetic mutation or congenital disorder due to absence of tyrosine pigment. @SudhaRamenIFS @drqayumiitk @wiiofficial1 @moefcc @susantananda3 @mvraoforindia pic.twitter.com/Yfhdu3D06t— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020
Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı yorumlar ise şu şekilde:
- Kaplumbağa olup olmadığından emin misin?
- Paylaştığınız eşsiz vahşi yaşam, biyolojik çeşitlilik ağının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Teşekkür ederim.
- Bir havuzdan nasıl kurtarılabilir? Bu onun yaşam alanı değil mi?
- Yumurta sarısına batırılmış bir kaplumbağaya benziyor.
- Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili keşfedildi
- Büyüleyici bir an! Drone ile 64 bin kaplumbağa görüntülendi!
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