Dünyada gündem olmuştu! Sarı kaplumbağa bu kez de göletten çıktı!

İlk kez Temmuz 2020'de bir sarı kaplumbağa bulunduğunda dünya medyasında haber olmuş, herkesi şaşırtmıştı. Bir başka sarı kaplumbağa ise bu kez de Ulusal Orman Hizmetleri tarafından gölden kurtarıldı...