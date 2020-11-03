Dünyada gündem olmuştu! Sarı kaplumbağa bu kez de göletten çıktı!

İlk kez Temmuz 2020'de bir sarı kaplumbağa bulunduğunda dünya medyasında haber olmuş, herkesi şaşırtmıştı. Bir başka sarı kaplumbağa ise bu kez de Ulusal Orman Hizmetleri tarafından gölden kurtarıldı...

Sarı renkli kaplumbağa görenleri şaşırttı! Kısa zamanda viral oldu

Hindistan'da geçtiğimiz Temmuz ayında nadir olarak rastlanan sarı renkli bir kaplumbağa bulunmuştu. Yerel halk tarafından doğal çevresinden alınan kaplumbağa, yetkililere teslim edilmişti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU

Birçok sosyal medya kullanıcısı böyle bir kaplumbağayı daha önce görmediklerini söylerken, bazıları da 'Ninja kaplumbağa' olarak adlandırmıştı.

Hindistan Orman İdaresi (IFS)'den Susana Nanda ise yumuşak kabuklu kaplumbağa türü olan Trionychidae türü olduğu düşünülen hayvanın 'albino' olabileceği yorumunda bulunmuştu. Albino olan hayvanların farklı ve çekici oldukları nedeniyle genel olarak çok fazla doğada hayatta kalamadıkları biliniyor.

GÖLETE DÜŞEN SARI KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Şimdi ise gölete düşen bir sarı kaplumbağa kurtarıldı. Hindistan Orman Hizmetleri'nden Debashish Sharma, sarı Hint kanat kabuklu kaplumbağanın kurtarılmasının ardından fotoğraflarını Twitter'dan takipçileriyle paylaştı ve sevimli canlı ilgi gördü.

Hayvanın ender görülen renk tonunun, bazı "genetik mutasyona veya tirozin pigmenti olmamasından kaynaklanan konjenital bozukluklara" atfedildiğini belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı yorumlar ise şu şekilde:

- Kaplumbağa olup olmadığından emin misin?

- Paylaştığınız eşsiz vahşi yaşam, biyolojik çeşitlilik ağının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Teşekkür ederim. 

- Bir havuzdan nasıl kurtarılabilir? Bu onun yaşam alanı değil mi?

- Yumurta sarısına batırılmış bir kaplumbağaya benziyor.

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