Dünyada koronavirüsün en fazla görüldüğü 15 ülke

Yaklaşık üç ay önce Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs kısa süre içinde bütün dünyaya yayıldı ve bütün toplumların hayatını değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütünün dünya çapında pandemi ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu yaşlılar ve kronik hastalıkları bulunanlar oluşturuyor.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 13 Nisan'da dünya genelinde görülen koronavirüs vakalarının toplamı 1 milyon 800 binin üzerine çıktı. Toplam can kaybı 115 bini aştı.
Dünyada en fazla vaka görülen ülke, 557 bini aşan vaka sayısıyla ABD olurken, bu sıralamayı İspanya ve İtalya takip ediyor. En fazla can kaybı da 22 bin ölümle ABD'de.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili istatistiki bilgilerin yer aldığı worldometers.info sitesine göre koronavirüsün en çok görüldüğü 15 ülke şu şekilde:
DÜNYADA EN ÇOK KORONAVİRÜS GÖRÜLEN 15 ÜLKE
worldometers.info sitesine göre koronavirüs grafiği ise şu şekilde:
ABD VAKA SAYISINDA İLK SIRADA
ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 109'a yükseldi. Covid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 22 bin 109 oldu. Ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı ise 500 bini geçti.
ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta yaşandı.
ABD, dünyada, Covid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor. ABD'yi, 169 bin 496 vaka ile İspanya, 156 bin 363 vaka ile İtalya takip ediyor.
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