Dünyada koronavirüsün en fazla görüldüğü 15 ülke

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen koronavirüs , Antarktika hariç tüm kıtalara yayılmış durumda. 13 Nisan itibarıyla dünyada vaka sayısı 1 milyon 800 bini, can kaybı ise 115 bini aştı. Bazı ülkeler virüsün başladığı Çin'den daha fazla etkilendi. İşte dünyada koronavirüsün en fazla görüldüğü 15 ülke...