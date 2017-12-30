Dünyada Olması Gereken İdeal İnsan Sayısı Ne?

Dünyanın sağlığı açısından, dünyada en fazla ne kadar insan bulunmalı? Bu sayıyı çoktan geçtik mi?

Dünyada olması gereken ideal insan sayısı ne?

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

kanser vb gibi sorunların kaynağı da fazlalıktır. Doğanın, her zaman güçsüz olanları eleyecek yeni yolları olacak, çünkü dinamik buna bağlı.

toplu katliama ön hazırlık yapıyorlar...

Dünya'nın demografik gelişmesi kaygı vericidir! Dünya kaynakları yok olma noktasına geldi sosyolojik politik ekolojik tüm negatif gelişmelerin ana kaynağı Dünya'nın artan insan nüfusunu artık kaldıramadığının bariz göstergesidir. Son tahlilde correkt war yani düzeltici savaş ile insan sayısı aşağıya çekilebilir en ideali ise Dünya ölçekli ulusların dahi adil bir Dünya yaşamı için sömürüye son verip gerçekten elele vermesidir mümkün(mü)dür! Gelecek insanoğlu ve Dünya için pek parlak değil.

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