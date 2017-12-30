Dünyada Olması Gereken İdeal İnsan Sayısı Ne?
Dünyanın sağlığı açısından, dünyada en fazla ne kadar insan bulunmalı? Bu sayıyı çoktan geçtik mi?
Dünya son dört yüz yıldır insanların kaynaklarını sömürmesine dayanmaya çalışıyor ve neyse ki şimdiye kadar içine çökmedi. Hâlâ bir şekilde sürekli artan nüfusumuzu kaldırıyor, sadece ara sıra bizi depremlerle sallıyor... Dünyanın daha az insanla daha sağlıklı olup olmayacağı sorusu ise birçok kişinin kaçındığı ve biraz da korktuğu bir soru.
Tabii ki nüfusu düşürmekten bahsetmiyoruz. Nüfusumuzu seviyoruz ve iyi olmalarını istiyoruz. Ama merak ettiğimiz şey şu: İdeal bir dünyada, dünya nüfusunun ne kadar olması gerekirdi? Bu sayıyı çoktan aşıp geçtik mi, yoksa dünya içine çökmeden veya parçalanmadan daha milyarlarca insanı kaldırabilir mi?
Ekonomistler, coğrafyacılar, korumacılar ve nüfus uzmanları, bazı istisnalar dışında, dünyanın nüfusu hakkında tahmin edeceğinizden daha olumlu düşünüyorlar. Söylediklerine göre, "ideal" sayıyı çoktan aşmış olabiliriz, ama en azından artışı durdurursak ya da gezegeni öldürmek için daha az çaba sarf edersek, burada epeyce daha zamanımız olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
kanser vb gibi sorunların kaynağı da fazlalıktır. Doğanın, her zaman güçsüz olanları eleyecek yeni yolları olacak, çünkü dinamik buna bağlı.
toplu katliama ön hazırlık yapıyorlar...
Dünya'nın demografik gelişmesi kaygı vericidir! Dünya kaynakları yok olma noktasına geldi sosyolojik politik ekolojik tüm negatif gelişmelerin ana kaynağı Dünya'nın artan insan nüfusunu artık kaldıramadığının bariz göstergesidir. Son tahlilde correkt war yani düzeltici savaş ile insan sayısı aşağıya çekilebilir en ideali ise Dünya ölçekli ulusların dahi adil bir Dünya yaşamı için sömürüye son verip gerçekten elele vermesidir mümkün(mü)dür! Gelecek insanoğlu ve Dünya için pek parlak değil.