Dünyadaki 1 Yıllık Ölümlerin Yüzde 18'i, İşte Bu Yüzden Gerçekleşiyor

Yeni araştırmalar, 2018'de dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 18'inin fosil yakıt emisyonlarından kaynaklanan partikül maddeye maruz kalmadan dolayı gerçekleştiğini gösteriyor.

Fosil yakıtlar "cinayet işliyor"

Environmental Research dergisinde yayınlanan bir rapora göre, 2018'de dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 18'i, fosil yakıt emisyonlarından kaynaklanan partikül maddeye maruz kalmadan dolayı gerçekleşti. Bu da, 2018'de fosil yakıtların en az sekiz milyon insanın ölümünden sorumlu olduğu anlamına geliyor.

Bu çalışma, hava kirliliğinden kaynaklanan tahmini ölüm sayısını neredeyse iki katına çıkarıyor. Küresel ölümlerin nedenleri üzerine yapılan en büyük ve en kapsamlı araştırma olan en son Küresel Hastalık Yükü Çalışmasına göre, sigara ve hava kirliliğiyle ilgili kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dünyadaki altıncı en yaygın ölüm nedeni.

Londra Üniversitesi Koleji'nden ortak yazar Profesör Eloise Marais, "çalışmamız, fosil yakıtlara sürekli bağımlılıktan kaynaklanan hava kirliliğinin küresel sağlığa zararlı olduğuna dair kanıtlara yenilerini ekliyor. Yaşam ve çevre üzerinde böylesine ciddi etkileri olduğunu bildiğimizde, vicdanımız gereği fosil yakıtları kullanmaya devam etmememiz gerekli. Daha sağlıklı ve uygulanabilir, daha temiz alternatiflere yönelmeliyiz" diyor.

Fosil yakıtlarla ilgili hava kirliliğinin en yüksek yoğunlukta görüldüğü bölgeler arasında Doğu Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya yer alıyor ancak bunların hepsi kötü haber değil. Araştırmacılar, Çin'in fosil yakıt emisyonlarını neredeyse yüzde 50 oranında azaltma kararının sadece 2018'de dünya çapında 2,4 milyon hayat kurtardığını tahmin ediyor.

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