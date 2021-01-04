Dünya'nın Düz Olduğuna İnanan "Düz Dünyacılar" Sonunda Bunu da Yaptı

Dünya'nın düz olduğuna inananların akıllara ziyan hikayelerine bir yenisi daha eklendi: Bir tekne ile "Dünya'nın sonuna" gitmek isteyen çiftin bu macerası, bakın nasıl sonuçlandı...