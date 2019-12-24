Dünya'nın En Büyük 3D Baskı Mahallesi!

İnşaat endüstrisinde 3D yazma konusunda büyük bir adım daha atıldı ve Meksika'da, Dünya'da şimdiye kadar görülen en büyük 3D yazılmış mahallenin kurulması planlanıyor. Evler, Meksika'nın kırsal bölgesinde en düşük gelire sahip yardıma ihtiyaç duyan aileler için inşa edilecek.
Bu proje, kar amacı gütmeyen konaklama organizasyonu New Story tarafından yürütülmekte ve hem inşaatı hem de 3D baskı deneyimini sunan Icon ile beraber gerçekleştirilecek. Icon'un Vulcan II 3D yazıcısı evleri kurmak için kullanılıyor ve bu donanım, Teksas'ta evsizler için konaklama sağlamak için prototip evler üretme amacıyla zaten kullanılmış durumda.
Tabasco, Meksika'da Icon tarafından iki ev şimdiden üretilmiş durumda ve bu evler sadece birer prototip değil. Plan, yıl sonuna kadar 50 ev üretmeyi ve bu evlerin, insanların kendileri için kurdukları metal ve ahşap barınakların yerini almalarını içeriyor.
Evlerin "yazılmaları" yaklaşık 24 saat sürüyor (tabii ki bu süreç birkaç güne yayılarak gerçekleştiriliyor) ve aynı anda iki ev üretilebiliyor. Bu da kar amacı gütmeyen bir organizasyonun geleneksel yollarla kurabileceği bir evden yaklaşık iki kat daha hızlı çalışabilmesi anlamına geliyor.
Bu evler bir oturma odası, mutfak, banyo ve iki yatak odası içeriyor. Ayrıca evlerin tasarımı sırasında bu evleri kullanacak olan ailelerle de görüşüldüğü biliniyor.
New Story, beş yıl önce küresel olarak evsizlik problemini ortadan kaldırma amacıyla kurulmuştu. Organizasyon şu ana kadar Meksika, Haiti, El Salvador ve Bolivya'da, geleneksel yöntemleri kullanarak 2.700'den fazla ev inşa etti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın