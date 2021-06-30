Dünya'nın En Güçlü Süper Bilgisayarları ile Tanışın!

TOP500, performanslarıyla ünlü 57'inci TOP500 süper bilgisayar listesini yayınladı. Kasım 2020'den bu yana çok az şeyin değiştiği listede, Japon süper bilgisayar Fugaku en üstte yer almayı sürdürüyor.
Her yıl en yüksek performanslı süper bilgisayarların yer aldığı bir çalışma olan TOP500 listesi, teknolojinin gelişimine ışık tutmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan listede zirveye yerleşen Fugaku, halen iskemlesini korurken, listeye yeni dahil olan bilgisayar ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiş. Perlmutter isimli bu süper bilgisayar, HPE Cray "Shasta" platformunu, GPU hızlandırmalı ve yalnızca CPU düğümlerini kullanan heterojen bir sistemi temel alan Perlmutter, 64.6 Pflop/s performans elde etmeyi başarıyor, ancak güç kullanımı, pek çok süper bilgisayara göre çok daha düşük tutuluyor. Halen zirvede yer alan Fugaku'nun ürettiği güç ise 442 Pflop/s.
TOP500 listesinde ayrıca dikkat çeken bir diğer önemli gelişme AMD ekibini sevindirecek türden. Raporda, AMD işlemcilerin eskisine oranla daha fazla kullanıldığı da vurgulanıyor.
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