Dünya'nın En Küçük Pong Oyununu, Commodore 64 Üzerinde Çalıştırdı!

İkonik Commodore 64, belirli yaşın üzerindekiler için programlamaya ilk adım atılan cihaz olmuştur. BASIC ile yeni başlayanlar basit programlar yazabilirken, uzman seviyesinde çok daha güçlü uygulamalar yazmak mümkün.
Josip Retro Bits, Commodore 64 gibi eski donanımlarda zorlu eğlenceler üzerine uzmanlaşmış bir YouTube kanalı. Daha eski bir videoda Josip, Basic kullanarak bir Pong oyunu oluşturmuştu. İlk bakışta bu çok ilginç gelmeyebilir, ancak Basic'in makine kodu yazmaya kıyasla çok sınırlı olmasından dolayı gerçekten zorlu bir çalışma. Temel olarak C64, Pong gibi bir oyun için mükemmel bir kapasiteye sahip, ancak Basic üzerinde değil.
Tahmin edebileceğiniz gibi, Josip bu oyunu üretmeyi başardı. Ancak, bu videoya yorum yapan birinin yeni bir fikri vardı. Tek bir sprite içerisinde bir Pong oyunu üretmek.
Bu zorlu öneri de kabul edildi. Tabii ki, Basic bunun için uygun değildi ve Josip, Tiny Pong'u derlemeye daha yakın bir dil olan C'de yazmayı başardı. Bunu nasıl yaptığını da, yeni videosunda ayrıntılı olarak gösteriyor. Daha sonra projeyi oluşturarak bir C64 üzerinde çalıştırıyor ve eğlenceli sonuçlar görülebiliyor.
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