Dünya'nın En Küçük Pong Oyununu, Commodore 64 Üzerinde Çalıştırdı!

Bir geliştirici, Dünya'nın en küçük Pong oyununu Commodore 64 üzerinde çalıştırarak küçük bir mucizeye imzasını attı.

  • Levent Öztürk
Dünya'nın en küçük Pong oyunu Commodore 64'te...

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