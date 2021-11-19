Dünya'Nın En Zengin Ülkesi Değişti; ABD Artık 1 Numara Değil!

Dünya ekonomisi yükselmeye devam ederken, Dünya'nın en zengin ülkesi unvanı da el değiştirdi. ABD, artık Dünya'nın en zengin ülkesi değil!

  • Levent Öztürk
Dünya'nın En Zengin Ülkesi Hangisi?

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