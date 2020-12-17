Dünya'nın farklı bölgelerinde duyulan gizemli seslerin kaynağı ne olabilir?

Dünya üzerinde farklı bölgelerde uzun bir süredir duyulan ve bu yıl sayıları artan gizemli seslerin kaynağı ne? Araştırmacılar, bu gizemli seslerin nereden geldiğini bulmak için kolları sıvadı.