Dünya'nın İlk Kuantum Radarı Üretildi!
Şimdilik bir metreye kadar doğruluk gösteren, Dünya'nın ilk kuantum radarı üretildi!
- Levent Öztürk
Institute of Science and Tecnology Austria (Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) bünyesinde Shabir Barzanjeh'nin liderlik ettiği dört kişilik bir araştırma ekibi, bağlanmış mikrodalgaları kullanarak dünyanın ilk kuantum radarını oluşturdu. Cihaz, çevresindeki nesneleri belirlemek için az sayıda fotoğraf kullanıyor ve çok az miktarda elektromanyetik ışınım salıyor. Bu da arka plan sesindeki izini kamufle ederek belirlenmesini zorlaştırıyor.
Temel olarak radar, Kuantum Dolanıklık (Quantum Entanglement) prensibi ile çalışıyor. Einstein'ın "uzaktan ürkütücü hareket" olarak tanımladığı bu olay, "dolanık" olan iki kuantum parçacığının birbirleri ile ayrılmaları önemli olmaksızın, birbirlerinde yaşanan belirli fiziksel değişimlere anında tepki vermesi olarak tanımlanabilir.
Araştırmacılar, bu kuantum radarı oluşturmak için, Josephson parametrik dönüştürücü adı verilen bir süper iletken cihaz kullandı ve dolanık çift mikrodalga fotonları (düşük enerjili parçacıklar) oluşturdu. İlk fotonu - sinyal fotonu - belirlenecek nesneye yönelttiler ve yansımasını dinlediler. İkinci foton - boş foton - sinyal fotonunun yansıması ile etkileşime girerek, orijinal fotonun ne kadar hareket ettiğini, yani nesnenin ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterdi.
Bu durum, Barzanjeh ve ekibinin, çok az sayıda foton ile küçük bir oda içerisindeki nesneleri bir metreye kadar belirlemelerini sağladı ve bu, çalışmak için güçlü elektromanyetik ışınım salıcıları kullanan alışıldık radarlar için mümkün olan bir şey değil. Ayrıca kuantum radarlar, düşük salınım gereksinimlerinin olmasının yanı sıra küçük bir oda içerisindeki mikrodalga arka plan ışınımı içerisinde gizlenmeyi de başarıyor. Bu da radar arayan diğer cihazlar tarafından bulunmalarını zorlaştırıyor.
Ekip, kuantum radarların potansiyel kullanımları için, cihazın girişimsel olmayan doğası sebebiyle biyomedikal ve güvenlik uygulamalarını öngörüyor.
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