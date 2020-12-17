Dünya'nın Pek Çok Bölgesinde Duyulan Seslerin Gizemi Çözülemiyor

Dünya üzerindeki pek çok farklı bölgede duyulan ve bu yıl sayıları artan gizemli seslerin kaynağı ne olabilir? Araştırmacılar, bu gizemli seslerin nereden geldiğini halen bulabilmiş değil...