Dünya'nın Şimdiye dek Keşfedilen En Eski Böceği: Tam 230 Milyon Yıllık!

230 milyon yıllık olduğu düşünülen ve böylece Dünya'nın bilinen en eski böceği olmayı başaran bu böcek, bir dinozor dışkısı fosili içinde bulundu!