Dünya'nın Şimdiye dek Keşfedilen En Eski Böceği: Tam 230 Milyon Yıllık!

230 milyon yıllık olduğu düşünülen ve böylece Dünya'nın bilinen en eski böceği olmayı başaran bu böcek, bir dinozor dışkısı fosili içinde bulundu!

Dünya'nın bilinen en eski böceği keşfedildi

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