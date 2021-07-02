Dünya'nın Şimdiye dek Keşfedilen En Eski Böceği: Tam 230 Milyon Yıllık!

Jurassic Park denilince akla ilk olarak John Hammond'ın kehribar asası ve içindeki sivrisinekten elde edilen değerli "dinozor DNA'sı" geliyor. Gerçek hayatta, filmdeki yöntemi kullanarak dinozorları hayata döndürmemiz mümkün değil, ancak doğal koruyucular içinde hapsolmuş hayvanlar, eski ekosistemler hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. Kısa bir süre önce, 50 milyon yıllık bir parça amber parçasının içinde eski bir marangoz karıncanın makatından çıkan bilinmeyen bir mantar türü keşfedilmişti. Şimdi ise, bilim dünyası yeni bir böcek türü keşfetti, ancak bu sefer koruyucu madde amber değil; dinozor dışkısı...
Current Biology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada, bir dinozor atasının fosilleşmiş dışkıları içinde korunmuş olarak bulunan, yeni bir böcek türü tanımlandı. Koprolit olarak da bilinen koruyucu dışkı kozası böcekleri zaman içinde donmuş halde tuttu, formunu korudu ve hatta bazılarının narin bacakları ve antenlerinin bile tamamen bozulmamış halde korunduğu görülüyor. Dışkının yaklaşık 230 milyon yıl önce Triyas döneminden bir tür tarafından bırakıldığına inanılıyor. Bu da, keşfedilen böceğin bilinen en eski böcek türü olmasını sağlıyor.
Peki, neredeyse bir bütün olarak korunan böcekler dışkının içine nasıl sıkıştı? Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarının açıklaması şöyle: "Büyük olasılıkla yutuldular. Buna inanmamızın nedeni, böcek kalıntılarının çoğunun yalnızca izole edilmiş parçalardan oluşması. Birkaç böceğin bu kadar eksiksiz olmasının nedeni muhtemelen çok sayıda böceğin yutulması ve bu böceklerin onları yutan canavara göre çok küçük olmaları."
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