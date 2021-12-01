"Dünyanın Çevresini 8 Bin 500 Kez Yürüyüp Bağışladık"

Dünyanın adımları bağışa dönüştüren ilk sağlık uygulaması Help Steps, ikinci yaşını kutluyor. 1.4 milyon kullanıcıya ulaşan Help Steps aracılığıyla şimdiye kadar 175 milyar adım bağışlandı. Dünyanın çevresini 8 bin 500 kez yürümeye denk gelen bu adımlarla bireysel yararlanıcıların engelleri aşıldı, 6.5 ton mama dağıtıldı ve STK'lar aracılığıyla binlerce kişiye dokunuldu.