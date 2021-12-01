"Dünyanın Çevresini 8 Bin 500 Kez Yürüyüp Bağışladık"

Dünyanın adımları bağışa dönüştüren ilk sağlık uygulaması Help Steps, ikinci yaşını kutluyor. 1.4 milyon kullanıcıya ulaşan Help Steps aracılığıyla şimdiye kadar 175 milyar adım bağışlandı. Dünyanın çevresini 8 bin 500 kez yürümeye denk gelen bu adımlarla bireysel yararlanıcıların engelleri aşıldı, 6.5 ton mama dağıtıldı ve STK'lar aracılığıyla binlerce kişiye dokunuldu.

"Dünyanın Çevresini 8500 Kez Yürüyüp Bağışladık"

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Tek Bir Düğmeye ile Kendini İmha Eden USB Bellek Geliştirildi!
Cyberpunk 2077 Yükseltmesi İçin Beklenen Müjde Geldi!
Kalbimizde, "Orada Olamaması Gereken" Yeni Bir Hücre Türü Bulundu!
10 Dakikalık Şarjla 2 Saatlik Müzik Keyfi Sunan Kulaklık
İşte OPPO Reno6'nın Tasarım Hikayesi

 

 