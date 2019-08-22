Dünyanın En Büyük Bilgisayar İşlemcisi Tanıtıldı!
Yapay zeka çekirdeği barındırması ve 1.2 trilyon transistör ile Wafer Scale Engine, dünyanın en büyük işlemcisi olarak tanıtıldı!
- Ercan Uğurlu
İşlemciler her geçen gün küçülürken üzerlerindeki transistör sayısı artmaya devam ediyor ve bunlar da minimum fabrikasyon süreçleriyle ifade ediliyor. Ancak öte yandan farklı bir alan daha var ve burada işlemci süreçleri daha geniş ölçekte tasarlanabiliyor. Cerebras Systems tarafından geliştirilen 1.2 trilyon sahibi olan devasa Wafer Scale Engine gibi...
ABD'li şirket Cerebras Systems, dünyanın en büyük işlemcisini üretmeyi başardı. Üzerinde tam 1.2 trilyon transistör bulunduran Wafer Scale Engine, 46225 milimetre karelik bir alanı kaplıyor. Yani kabaca bir mouse pad kadar büyük tasarlanan Wafer Scale Engine, 400 bin çekirdeğe ev sahipliği yapıyor.
Bugünün en gelişmiş GPU'larına bakarsak, 815 mm karelik bir alanda 21 milyar transistör içerdiğini görürüz. Bu anlamda böylesi bir grafik işleme ünitesinden 56 kat daha büyük olan Wafer Scale Engine, 10 bin kattan daha fazla bellek bant genişliği ve 3000 kat daha fazla bellek içererek önemli bir model olmayı başarıyor.
Tamamen yapay zeka hesaplamaları için kullanılacak olan Wafer Scale Engine için Cerebras yakında yeni bir duyuruda daha bulunacak ve bu işlemcinin spesifik olarak nerelerde kullanılacağını açıklayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın