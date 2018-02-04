Dünya'nın En Büyük Otomobil Üreticisi Değişti...

Dünya'nın en büyük otomobil üreticisi unvanının sahibi, artık Volkswagen Grubu değil! İşte tahtın yeni sahibi...

Dünya'nın en büyük otomobil üreticisi değişti...

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