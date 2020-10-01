Dünyanın En bÜyük Sabit Diski: Exos 20+, Dev Kapasitesiyle Aralıkta Geliyor

Seagate'in Dünya'nın en büyük sabit diski olarak tanımladığı yeni sabit diski Exos 20+'ın ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.