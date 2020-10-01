Dünyanın En bÜyük Sabit Diski: Exos 20+, Dev Kapasitesiyle Aralıkta Geliyor

Depolama devi Seagate, yeni ürünlerini ve teknolojilerini Datasphere 2020 konferansında ortaya çıkardı. Etkinlikte "dünyanın en büyük sabit diski" olarak tanımlanan Exos 20+ hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.
Aralık 2020'de piyasaya sürüleceği doğrulanan 20 terabayt kapasiteli sabit disk, kapasiteyi artırmak için HAMR teknolojisini kullanıyor. Bunun yanında 50TB'a kadar büyüyen kapasitelerde performansı artırmak için MACH2 aktüatör teknolojisini kullanan disk, Seagate'e göre "sürdürülen maliyet avantajı" sunuyor.
Bunun yanında Seagate, açık kaynaklı S3 uyumlu nesne depolama teknolojisi CORTX'i de duyurdu. Beraberinde duyurulan Lyve Drive adlı referans mimari, sunucu kabini başına 106 sürücü (veya 2,12PB) sunabiliyor.
Seagate ve WD bu ayın başlarında CMR ve PMR teknolojilerini kullanan 18TB sabit disklerini duyurmuşlardı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın