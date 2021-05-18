Dünyanın En Çok İndirilen Mobil Oyunu Türkiye'den Geldi!

2021 yılının Ocak ayında kurulan Türk oyun şirketi Garawell Games'in ilk oyunu, 50 milyonun üzerinde indirme sayısıyla Nisan ayında dünyada en çok indirilen mobil oyun oldu.

Türk Geliştiricilerin Oyunu Dünyanın Zirvesinde

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